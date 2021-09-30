Валютный рынок четверга: ход торгов

В последний день сентября на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается существенное снижение активности как покупателей, так и продавцов валюты.

Ощущается, что основная масса и импортеров, и экспортеров уже провела все необходимые операции, не оставляя их на конец месяца и третьего квартала. Это видно и по объемам проведенных сделок, которые упали примерно в 3 раза по сравнению со вчерашним днем. Некоторая активность на межбанке ожидается после обеда, когда банки начнут приводить валютную позицию к нормативам Национального банка. Но вряд ли это существенно повлияет на курс.

Курс наличного доллара в столице сегодня колеблется в пределах 26,60-26,64 гривен. Утром продажи наличного «американца» стартовали с 26,63-26,64 гривен, но к обеду ценник опустили. Желающих купить наличную валюту, по словам операторов валютного рынка, к обеду стало значительно меньше.

Евро на FOREX ускоряет падение и к обеденному перерыву установил очередной годовой минимум к американскому доллару – 1,1568 доллара. Наличный евро за полдня подешевел на 10 копеек: с утренних 30,95-30,97 до 30,85-30,87 гривен. Как сообщили порталу «Курс Украины», на одного желающего купить евро приходится 3-4 сдающих.

Российский рубль уже второй день торгуется в диапазоне 72,70-72,90 рублей за доллар. Цены на нефть в мире стабилизировались и не поддерживают рубль так, как раньше, а растущий американский доллар давит на российскую валюту. Цена наличного рубля в Киеве «забетонирована» на уровне 3,63-3,65 гривны за 10 рублей, она не меняется уже вторую неделю.

Немного подешевел польский злотый. В столице его сегодня можно купить по 6,70-6,72 гривен.