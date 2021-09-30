С 1 октября диабетики смогут получить инсулин только по е-рецепту

С первого октября пациенты с диабетом смогут получить инсулин в аптеках по программе "Доступные лекарства" только по электронным рецептам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Для этого необходимо сделать пять следующих шагов:

1. Посетить эндокринолога.

2. Иметь составленный индивидуальный план лечения, где эндокринолог назначает тип и дозирование инсулина, а также вносит эти данные в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

3. Получить электронный рецепт у эндокринолога (если первичный рецепт, то только у него) или своего семейного врача. Семейный врач может выписать электронный рецепт только по установленному эндокринологом планом лечения и не может изменить назначение эндокринолога.

4. Прийти и получить инсулин в любой аптеке с пометкой "Здесь есть доступные лекарства" в любом населенном пункте. Место выписки электронного рецепта и место регистрации пациента неважно. Главное, чтобы аптека имела договор с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) по направлению реимбурсации инсулина. Проверить, так ли это, можно по телефону контакт-центра 16 77 или на сайте НСЗУ на дашбордах в разделе Е-данных.

5. Получить повторный электронный рецепт у своего семейного врача или эндокринолога. Если того количества инсулина, которые назначил эндокринолог, недостаточно, то семейный врач направляет пациента снова к эндокринологу для корректировки или создания нового плана. К кому обращаться за повторным рецептом, пациент выбирает самостоятельно.