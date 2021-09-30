Валютный рынок четверга: итоги дня

Последний день сентября и третьего квартала на межбанковском﻿ валютном рынке прошел довольно спокойно, без существенных перекосов между спросом и предложением. Основная масса сделок была явно проведена вчера.

Большинство экспортеров не принимало участия в сегодняшних торгах, а те, что остались, попытались было качнуть курс вверх. Однако несмотря на то, что покупателей сегодня было больше, они явно не стремились купить доллар по любой цене. Поэтому после небольшого подъема котировки пошли вниз и к закрытию торгов вернулись к начальным уровням. Национальный банк, оценив обстановку, принял решение воздержаться от участия в торгах.

Закрыли торги четверга на 1 копейку на покупке ниже и на 1 копейку на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,59/26,65 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись гораздо уже вчерашних: спред на старте составил 6 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,61 гривен прошла еще в 09:08. Вначале покупателей было больше, чем продавцов, и те решили воспользоваться ситуацией и начали было поднимать ценники вверх. К 10:40 покупатели тоже подняли свой ценник до 26,64 гривен, но все дорогие заявки на покупку быстро закрыли. Уже к 11 часам спрос затих, и теперь уже продавцы начали снижать ценник, чтобы хоть как-то продать. До 13 часов торговля шла тихо и размеренно. К обеду на рынок начали выходить с собственными заявками банки, которым в конце месяца понадобилось отрегулировать валютную позицию. Торговля в диапазоне 26,60-26,63 шла вплоть до 15 часов, после чего все успокоилось, а котировки опять пошли вниз.

Котировки закрытия – 26,565/26,60 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 100 млн долларов по сравнению со средой и составил 128,65 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6322 гривен.

Официальный курс доллара на 1 октября установлен на отметке 26,6175 гривен за доллар, рост на 4,15 копеек.

Официальный курс евро на 1 октября установлен на отметке 30,8231 гривен за евро, снижение на 15,79 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева второй день колеблется в пределах 26,60-26,64 гривен: утром наличного «американца» продавали по 26,63-26,64 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,60-26,61 гривен - точь в точь, как вчера. При этом цена наличного доллара второй день держится равно цене безналичного.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1577 доллара. Евро безостановочно падает пятый день подряд и сегодня снижался до отметки 1,1563 доллара. Наличный евро за день подешевел еще на 10 копеек: с 30,95-30,97 до 30,85 гривен.

Российский рубль второй день подряд совершает резкие движения в пределах 72,60-72,92 рубля за доллар. Сегодня цена на нефть в мире после небольшой коррекции опять пошла вверх и выросла за день на 3 доллара за баррель, но российский рубль уже слабо реагирует на это. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,66-72,75 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве вторую неделю сохраняется стабильной на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.