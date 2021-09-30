Пассажиров пересадили из одного вагона с нардепами, едущими в Трускавец
Парламентский корреспондент Анна Стешенко, которая сейчас направляется в Трускавец, рассказала в Facebook, что ее перевели в другой вагон, чтобы освободить места для нардепов из фракции "Слуга народа".
Сборы фракции "Слуги народа" должны начаться завтра в курортном Трускавце. Сегодня депутаты отправились туда поездом из Киева.
На платформе, где собирались Слуги народа дежурила Нацгвардия.
Журналистка сообщила, что хотя у нее и ее спутницы были куплены билеты, у двух депутатов из провластной партии оказались куплены билеты на эти же места.
"Как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места. Дальше - больше. Прибегает начальник поезда (!!!) и дрожащими руками показывает телеграмму (вот она! Диджитализация!). В ней - «О пересадке пассажиров… В связи с ОГП»", - написала она.
"Кстати, вагон у «Слуг» - лучше. Постель заранее заправлена. Один из видных нардепов «Слуги» (из Одессы. Фамилию называть не буду, но кому надо, тот сразу поймёт) пошутил, осматривая вагон: «Ты ж представляешь! СкоКа они его мыли перед нами?»", - добавила журналистка.