Пассажиров пересадили из одного вагона с нардепами, едущими в Трускавец

Парламентский корреспондент Анна Стешенко, которая сейчас направляется в Трускавец, рассказала в Facebook, что ее перевели в другой вагон, чтобы освободить места для нардепов из фракции "Слуга народа".

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Сборы фракции "Слуги народа" должны начаться завтра в курортном Трускавце. Сегодня депутаты отправились туда поездом из Киева.

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На платформе, где собирались Слуги народа дежурила Нацгвардия.

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Журналистка сообщила, что хотя у нее и ее спутницы были куплены билеты, у двух депутатов из провластной партии оказались куплены билеты на эти же места.

"Как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места. Дальше - больше. Прибегает начальник поезда (!!!) и дрожащими руками показывает телеграмму (вот она! Диджитализация!). В ней - «О пересадке пассажиров… В связи с ОГП»", - написала она.
"Кстати, вагон у «Слуг» - лучше. Постель заранее заправлена. Один из видных нардепов «Слуги» (из Одессы. Фамилию называть не буду, но кому надо, тот сразу поймёт) пошутил, осматривая вагон: «Ты ж представляешь! СкоКа они его мыли перед нами?»", - добавила журналистка.

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