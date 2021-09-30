Пассажиров пересадили из одного вагона с нардепами, едущими в Трускавец

Парламентский корреспондент Анна Стешенко, которая сейчас направляется в Трускавец, рассказала в Facebook, что ее перевели в другой вагон, чтобы освободить места для нардепов из фракции "Слуга народа".

Сборы фракции "Слуги народа" должны начаться завтра в курортном Трускавце. Сегодня депутаты отправились туда поездом из Киева.

На платформе, где собирались Слуги народа дежурила Нацгвардия.

Журналистка сообщила, что хотя у нее и ее спутницы были куплены билеты, у двух депутатов из провластной партии оказались куплены билеты на эти же места.

"Как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места. Дальше - больше. Прибегает начальник поезда (!!!) и дрожащими руками показывает телеграмму (вот она! Диджитализация!). В ней - «О пересадке пассажиров… В связи с ОГП»", - написала она.