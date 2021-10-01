Что ожидается на валютном рынке в пятницу

В первый день октября ожидается усиление давления на гривну.

Покупки нерезидентов для вывода очередной порции дивидендов и импортеров по новым контрактам традиционно совпадают по времени со снижением предложения валюты от экспортеров, которым уже выплатили компенсацию НДС, и они не так остро нуждаются в оборотной гривне. Если учесть, что курс безналичного доллара в конце сентября установил новый годовой минимум, нерезиденты будут стремиться максимально быстро конвертировать полученные дивиденды по хорошему курсу. Следовательно, растут шансы в ближайшее время увидеть еще одну попытку роста в направлении уровня 26,70 гривен, а возможно, и чуть выше.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,55/26,65 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева вчера колебалась в пределах 26,60-26,64 гривен: утром наличного «американца» продавали по 26,63-26,64 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,60-26,61 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,62-26,63 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке﻿ и в точности копировать все его движения. В случае роста безналичного доллара ценники на наличный оперативно перепишут в сторону повышения.

Евро на рынке FOREX падает без остановки пять дней и в четверг опустился до отметки 1,1561 доллара. Утром пятницы он торгуется в диапазоне 1,1561-1,1581 доллара, еще не определившись с дальнейшим направлением. Наличный евро в четверг за день подешевел еще на 10 копеек: с 30,95-30,97 до 30,85 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 30,82-30,85 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть шанс, что в течение дня цена евро сильно не изменится.

Российский рубль уже два дня подряд совершает резкие движения в пределах 72,60-72,92 рубля за доллар. Утром пятницы он торгуется в пределах 72,70-72,85 рубля за доллар. Цена наличного рубля две недели сохраняет стабильность на уровне 3,63-3,65 гривны за 10 рублей. Сегодня с большой долей вероятности она тоже останется прежней.