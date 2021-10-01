В Киеве могут закрыть несколько станций метро из-за футбола

3 октября КП "Киевский метрополитен" может закрыть на вход несколько центральных станций подземки в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский", сообщается на сайте﻿, сообщает Украинская правда.

"Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"".

Такие меры принимаются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.