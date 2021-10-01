В Киеве обстреляли авто главы Государственной архивной службы

В Киеве обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера я был в служебной командировке в г. Винница. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько)" , – рассказал чиновник.

Он также сообщил, что, пуля или дробь задела подбородок водителя, но на данный момент угрозы его здоровью или жизни нет.

"Скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка", – сообщил Хромов.

Другие обстоятельства, по его словам, устанавливаются.