В Мукачево на территории бывшего завода произошел пожар
В Мукачево на улице Мира произошел пожар на территории бывшего завода "Мукачевприбор". Опасности для горожан и окружающей среды нет. Об этом, ссылаясь на пресс-службу городского совета, сообщает РБК-Украина.
Пожар произошел на частной территории бывшего предприятия "Мукачевприбор". По информации спасателей, горят деревянные перекрытия здания.
Ликвидируют пожар 9 единиц техники. Задействован и водоканал города, и служба быстрого реагирования муниципальной инспекции.
Фото: в Мукачево пожар на территории бывшего завода (facebook.com/mukachevo.rada)
"Опасности для горожан и окружающей среды нет. Огонь в ближайшее время будет локализован", - сообщили в пресс-службе городского совета.
Автор: Анастасия Рокитна