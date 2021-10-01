В Мукачево на территории бывшего завода произошел пожар

В Мукачево на территории бывшего завода произошел пожар

В Мукачево на улице Мира произошел пожар на территории бывшего завода "Мукачевприбор". Опасности для горожан и окружающей среды нет.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу городского совета, сообщает РБК-Украина.

Пожар произошел на частной территории бывшего предприятия "Мукачевприбор". По информации спасателей, горят деревянные перекрытия здания.

Ликвидируют пожар 9 единиц техники. Задействован и водоканал города, и служба быстрого реагирования муниципальной инспекции.

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Фото: в Мукачево пожар на территории бывшего завода (facebook.com/mukachevo.rada)

"Опасности для горожан и окружающей среды нет. Огонь в ближайшее время будет локализован", - сообщили в пресс-службе городского совета.

Автор: Анастасия Рокитна

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