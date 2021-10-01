Владелица сети "Экспресс маникюр" претендует на должность в Кабмине

На должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей претендует собственница торговой марки "Экспресс-маникюр" Елена Липивская-Эргюль, сообщает Страна UA.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции в четверг, 30 сентября.

Согласно декларации, вышеупомянутой торговой маркой Липивская-Эргюль владеет с 2009 года.

Вместе с тем доход кандидата на должность Министра стратегических отраслей за прошлый составил 20,4 тыс. гривен от основного места работы - зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.

Согласно документу, Липовская-Эргюль владеет земельным участком площадью в тысячу метров квадратных в селе Ревне Киевской области.

Помимо этого в декларации указано, что Липовская-Эргюль владеет:

тремя сумками от французской компании Chanel общей стоимостью более 700 тысяч гривен;

одеждой от Chanel и итальянского дома моды Fendi (на сумму около двух млн);

ювелирными украшениями французского дома по производству часов и ювелирных изделий Cartier и французской ювелирной компании класса люкс Van Cleef & Arpels на сумму около 800 тысяч гривен;

машиной Range Rover Sport 2016 года выпуска.

Ее муж - гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан - за прошлый год получил 633,84 тысяч гривен в турецкой компании Tantur Tourism Co.

Кроме того, вместе с супругом, дочерью и отцом она владеет квартирой в Киеве площадью 71,5 кв. м. Еще одна квартира у Липовская-Эргюль вместе мужем и дочерью есть в Турции (189,4 кв. м).