Минздрав требует отстранить руководство 15 больниц

Министерство здравоохранения Украины потребовало отстранить руководство 15 больниц, врачи которых, возможно, подделывали COVID-сертификаты о вакцинации. Их могут отстранить на время уголовного производства, сообщает РБК-Украина.

Министерство направило соответствующие письма владельцам учреждений здравоохранения.

"Если следствие выявит, что главный врач учреждения не причастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав инициирует аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. В таком случае территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно" , - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что уже открыто более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.

Автор: Сергей Новиков