Валютный рынок пятницы: итоги дня

Первый день октября на межбанковск﻿ом валютном рынке прошел довольно спокойно; незначительное превышение спроса над предложением не привело к резким колебаниям.

Основной спрос в течение дня создавали компании-нерезиденты, которые начали конвертировать выплаченные дивиденды в твердую валюту. Предложения от экспортеров было меньше, чем в предыдущие дни, т.к. в гривне они явно не нуждались. Однако сегодня покупатели и продавцы смогли найти консенсус, и большая часть торгов прошла в диапазоне 26,60-26,63 гривен. Национальный банк, наблюдая тишину на межбанке, не решился ее нарушать и на рынке опять не появился. Впрочем, равновесие было довольно шаткое; очевидно, на Институтской решили, что даже покупка стандартных 5 млн долларов может его нарушить.

Закрыли торги четверга на 5,5 копеек на покупке и на 4 копейки на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,56/26,66 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись довольно широко: спред на старте составил 10 копеек. Поразила диспропорция между покупателями и продавцами на старте торгов: на 1 продавца приходилось 4-5 покупателей. Неудивительно, что после первой сделки на 0,5 млн долларов по цене 26,60 гривен котировки плавно пошли вверх и к 13:00 достигли 26,631 гривен на покупке и 26,663 гривен на продаже. Самые дорогие заявки на покупку удовлетворили – и после обеда цены незначительно опустились, но остались недалеко от дневных максимумов.

Котировки закрытия – 26,62/26,64 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 8,65 млн долларов по сравнению с четвергом и составил 120 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6033 гривен.

Официальный курс доллара на 4 октября установлен на отметке 26,61 гривен за доллар, снижение на 0,75 копейки.

Официальный курс евро на 4 октября установлен на отметке 30,8716 гривен за евро, рост на 4,85 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева третий день колеблется в пределах 26,60-26,64 гривен, то поднимаясь, то опускаясь. Сегодня к концу дня безналичный доллар стал даже дороже наличного.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1596 доллара. Сегодня евро не смог даже на 1 пункт опуститься ниже установленного вчера годового минимума (на уровне 1,1561 доллара) и в результате начавшейся коррекции поднялся до отметки 1,1606 доллара. Наличный евро в течение дня продавали по 30,82-30,87 гривен, причем максимальная цена была зафиксирована ближе к вечеру.

Российский рубль в обед опустился до 73,25 рублей за доллар, а к вечеру отвоевал 60 копеек и вырос до 72,65 рублей. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,70-72,77 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве уже две недели сохраняется стабильной на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей; не изменилась она и сегодня.