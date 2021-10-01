США отреагировали на задержание Саакашвили

Власти США знают о задержании бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и продолжают внимательно следить за развитием ситуации, сообщает Лента.Ру.

"Мы осведомлены о сообщениях о его задержании и внимательно следим за развитием событий" , — отреагировал представитель американского дипведомства на просьбу прокомментировать задержание экс-президента.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Госдеп США вызвать посла Грузии на фоне решения о задержании Саакашвили, он заявил, что в ведомстве не комментируют частные встречи.