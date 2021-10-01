Беженцы из Афганистана жалуются на невыносимые условия в Одессе

После победы талибов в Афганистане Украина эвакуировала оттуда уже более 600 украинцев и иностранных граждан. Почти две сотни афганских беженцев обосновались в Одессе и области. Многим из них приходится жить буквально в невыносимых условиях, рассказал президент национально-культурного объединения «Афганская община в Одессе и Одесской области» Джанай Танат.

По его словам, в Одессу приехали как семьи мужчин, которые уже давно ездили в Украину на заработки, так и те, кто не был связан с нашим государством.

Первое время члены общины селили земляков в своих квартирах, чтобы в дальнейшем те нашли себе съемное жилье. Однако из-за того, что семьи в Афганистане преимущественно многодетные, эта задача оказалась практически нереальной – арендодатели отказываются сдавать им квартиры.

Некоторые вынуждены ютиться в заброшенных частных домах, расположенных в пригородах Одессы.

«Это дома, в которых ничего нет, дети первое время спали просто на полу. Мы объявили волонтерские сборы, закупали им одежду, продукты, матрасы и одеяла», — рассказывает Джанай Танат.

Лидер общины говорит, что и он, и все, кому удалось эвакуироваться из Афганистана, благодарят Украину за такую возможность, однако уверен, что если государство проявило такую инициативу, то должно обеспечить иностранцев хотя бы минимальной социальной защитой.

«Сейчас эти люди не могут оформить себе статус беженцев, дети не ходят в школу, все очень сложно. Некоторые даже говорят, что хотят уехать обратно в Афганистан, что лучше уж там умирать, чем в чужой стране. Другие обращаются в миграционную службу: если Украина не в состоянии им помочь, то пусть их примут другие страны Европы, которые готовы помочь. А тех, кто звонит мне из Афганистана, я спрашиваю, зачем вы решили сюда ехать, здесь вас никто обеспечивать не будет. Я живу в Украине с 1989 года, окончил здесь академию, я магистр технических наук, но документы получил только спустя 14 лет. За все время я никакой помощи от государства не получил, а трудился сам», — сокрушается Джанай Танат.

Мы попросили прокомментировать ситуацию начальника облуправления Государственной миграционной службы Украины Елену Погребняк.

По ее словам, ни одного заявления от афганцев, которые были эвакуированы в Украину в августе и сентябре этого года, ведомство не получило.