Кличко назвал возможные ограничения при усилении карантина в Киеве

Сегодня в Киеве и в дальнейшем остается большой процент невакцинированных граждан. В случае усиления карантина, вероятно, в городе введут более жесткие условия для людей, которые отказываются прививаться против коронавируса.﻿ Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает РБК-Украина.

Как отметил Кличко, в случае ужесточения карантина в Киеве, в городе введут более жесткие условия для непривитых граждан. Вероятно, что общественный транспорт, или же заведения общественного питания будут доступны только для лиц, которые привились против коронавируса.

"Большой процент людей невакцинированных еще остается. Если будем переходить к более жестким условиям (карантину - ред.), то: хотите пользоваться общественным транспортом, извините, но без вакцинации вы этого не сможете сделать. Хотите пойти в общественные заведения - этого тоже нельзя" , - заявил мэр Киева.

Автор: Сергей Пышкин