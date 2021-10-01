Лукашенко пригрозил слиться с РФ в "единую военную базу"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью CNN, которое вышло 1 октября, заявил, что в случае внешней угрозы республика превратится в «единую военную базу Беларуси и России».

«Если нужно будет, то Белоруссия превратится в единую базу Белорусси и России, военную базу, для того чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы (США — ред.) на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать» , — цитирует слова Лукашенко издание «СБ.Беларусь сегодня».

Он отметил, что в случае конфликта «​​​​вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать» республику, поскольку Беларусь давно является форпостом Союзного государства. При этом Лукашенко считает, что Запад и его рестрикции провоцируют военное сближение двух государств.

«Если вы так боитесь, что Белоруссия может превратиться в западный форпост России, тогда зачем проводите эту глупую, безмозглую политику. Зачем вы нас делаете форпостом России?» , — обратился так называемый белорусский лидер к журналисту.

Вместе с этим Лукашенко подчеркнул, что в республике нет полноценных военных баз никаких других стран, включая Россию. Исключением являются два российских военных объекта и база со времен СССР, «можно сказать, гражданского назначения», где всего служат «два–три офицера» из России.