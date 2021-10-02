Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе безналичному доллару не удалось обновить годовой минимум, установленный 23 сентября. Конец сентября и первый день октября прошли в относительно спокойной, уравновешенной обстановке, без сильных колебаний.

Торги на межбанковском валютном рынке﻿ открылись в понедельник 27 сентября на отметке 26,65/26,75 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»), практически повторив открытие предыдущей недели. Во вторник 28 сентября под давлением повышенного предложения валюты котировки опустились до 26,52 гривен на покупке и 26,54 гривен на продаже.

Дальше на пути встал Национальный банк: выставив крупный ордер на покупку по цене 26,51 гривен, регулятор в очередной раз остановил укрепление гривны, развернув котировки вверх. В оставшиеся дни столь жесткого вмешательства не понадобилось: рынок отлично урегулировал себя сам. В среду и четверг колебания не превышали 3 копеек, лишь в пятницу, первый день нового месяца, доллар вырос на несколько копеек на фоне спроса со стороны иностранных инвесторов, конвертировавших в валюту выплаченные дивиденды.

Закрыли неделю на отметке 26,62/26,64 гривен – на 8 копеек на покупке и на 9 копеек на продаже ниже, чем неделей ранее. Национальный банк проводил интервенции в понедельник, вторник и среду; за эти дни он купил 15 млн долларов, не продав при этом ни цента.

Наличный курс доллара в течение недели подешевел примерно на 10 копеек. Утром понедельника 27 сентября в обменниках Киева доллар продавали по 26,72-26,73 гривен, а вечером пятницы 1 октября – по 26,62-26,63 гривен. Минимальная цена, зафиксированная на уходящей неделе, по которой оптовые обменные пункты столицы продавали доллар – 26,60 гривен.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе ускорил падение и в четверг достиг отметки 1,1561 доллара, но к концу недели отвоевал часть потерь. Закрыли неделю на уровне 1,1594 – на 126 пунктов ниже, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине за неделю снизился на 39 копеек. Утром понедельника 27 сентября евро продавали по 31,24-31,25 гривен, а вечером пятницы 1 октября – по 30,85-30,86 гривен.

Российский рубль в начале недели вырос по отношению к американскому доллару до 72,40 рублей за доллар на фоне скачка мировых цен на нефть почти до 80 долларов за баррель. Утром пятницы 1 октября рубль внезапно упал до 73,25 рублей за доллар, но к концу дня опять вырос. Закрыли неделю на отметке 72,684 рубля за доллар – на 21 копейку лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели стабильно торговался в пределах 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

В понедельник и вторник на межбанковском валютном рынке может сохраняться повышенный спрос на безналичный доллар, т.к. нерезиденты продолжат покупать валюту, конвертируя полученные дивиденды. Но уже со среды этот фактор исчерпает себя, а вот предложение может вырасти, если в следующий вторник Министерство финансов опять удачно разместит ОВГЗ. Замечено, что интерес иностранных инвесторов к украинским ценным бумагам начал восстанавливаться. Если они во вторник сочтут нужным увеличить свой портфель гособлигаций, то уже в среду им придется опять продавать валюту, и это поддержит и укрепит гривну. Сильные колебания на следующей неделе маловероятны. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,50-26,80 гривен, вероятность выхода за его пределы – очень низкая.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро в мире попытается вернуться к пробитому ранее уровню 1,1700. Диапазон колебаний евро смещаем вниз: 1,1470-1,1740 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 30,60 до 31,20 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе будет торговаться в пределах 72,20-73,50 рублей за доллар, предпринимая попытки опуститься к уровню 72 рубля. В Украине наличный рубль будут все так же продавать в пределах диапазона 3,60-3,70 гривны за 10 российских рублей.