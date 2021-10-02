Зеленский прибудет в Трускавец через несколько часов – Арахамия
Президент Владимир Зеленский уже вылетает в Трускавец, чтобы принять участие в заседании "Большой фракции", сообщает УНН.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Только что звонил президенту, он вылетает сейчас же. То есть где-то через два с половиной часа будет здесь. Именно он приедет когда у нас закончится работа в группах", - заявил Арахамия.
Относительно планов Зеленского в Трускавце, председатель фракции заявил, что у него есть программное выступление.
"Это программное выступление о том, как мы идем, куда мы идем, его оценка ситуации. В том числе большая сегодня панель по Донбассу, пути к миру. У нас есть топ три темы - это путь к миру, война на Донбассе, вторая тема деолигархизация и третья тема это антикоррупционные реформы", - добавил Арахамия.