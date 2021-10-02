Зеленский прибудет в Трускавец через несколько часов – Арахамия

Президент Владимир Зеленский уже вылетает в Трускавец, чтобы принять участие в заседании "Большой фракции", сообщает УНН.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Только что звонил президенту, он вылетает сейчас же. То есть где-то через два с половиной часа будет здесь. Именно он приедет когда у нас закончится работа в группах" , - заявил Арахамия.

Относительно планов Зеленского в Трускавце, председатель фракции заявил, что у него есть программное выступление.