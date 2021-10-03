Украина соберет рекордный урожай гречки

Украина в 2021 году может собрать около 114 тыс. тонн гречки. Это на 16% больше прошлогоднего урожая, сообщает UBR.

Об этом пишут аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса.

По предварительным оценкам, валовой сбор урожая гречихи будет лучше, чем за три последних года. Такого максимума удастся достичь за счет увеличения посевных площадей под культуру (+3% по сравнению с предыдущим годом) и за счет увеличения урожайности (+15%).

В то же время уровень потребления населением этой крупы составляет 120 тыс. тонн.

"Таким образом, за счет собственного производства удастся на 95% удовлетворить потребность украинцев в гречке и быть менее зависимыми от возможных остановок импортных поставок со стороны Российской Федерации" , – говорится в сообщении.

В то же время аналитики добавили, что на сегодня в стране собрано около 70% урожая крупы.

Ранее сообщалось, что к концу этого года гречка в Украине, которая и так стоит в среднем по 50 грн/кг, может подорожать на 20-30%, до 60-65 грн/кг. Одной из причин является небольшой урожай в России, которая остается главным экспортером крупы в Украину.