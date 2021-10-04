Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Основные факторы, которые будут формировать «погоду» и настроения на межбанковском валютном рынке﻿ в понедельник, - спрос со стороны иностранных инвесторов, которые продолжат конвертировать полученные дивиденды в валюту, и снижение предложения валюты от экспортеров, которым в конце сентября выплатили компенсацию НДС, и они не так остро нуждаются в оборотной гривне.

Кроме того, как стало известно в пятницу, Национальный банк Украины не будет препятствовать укреплению курса гривны. Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал в интервью агентству Bloomberg﻿. Снижение количества интервенций вынудит рынок самостоятельно находить точку равновесия.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,60/26,68 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в четверг и пятницу колебалась в пределах 26,60-26,64 гривен; по такой же цене доллар продавали в столице и на выходных. Сегодня утром продажа стартует с 26,62-26,63 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае роста безналичного доллара ценники на наличный оперативно перепишут в сторону повышения. Если же межбанк продолжит снижение, на наличном будут крайне неохотно снижать цифры. Максимум, что может потерять доллар в течение дня, - это 2-3 копейки, и то при сильном падении безналичного.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу прекратил падение и поднялся до отметки 1,1606 доллара. Утром понедельника он торгуется в диапазоне 1,1586-1,1611 доллара, не оставляя попыток продолжить рост. Наличный евро на выходных продавали по 30,85-30,87 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по той же цене. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть шанс, что в течение дня цена евро сильно не изменится.

Российский рубль в прошлую пятницу к обеду опустился до 73,25 рублей за доллар, а к вечеру отвоевал 60 копеек и вырос до 72,65 рублей. Утром понедельника он торгуется в пределах 72,74-72,86 рубля за доллар. Цена наличного рубля две недели сохраняет стабильность на уровне 3,63-3,65 гривны за 10 рублей; по такой цене продавали российскую валюту и на выходных. Сегодня с большой долей вероятности она тоже останется прежней.