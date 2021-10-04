Зеленский осмотрел "Большую стройку" новой объездной Трускавца

Президент Владимир Зеленский из воздуха ознакомился с ходом строительства новой объездной дороги Трускавца, которая должна разгрузить улицы города от транспорта и восстановить удобное и безопасное сообщение между курортами Львовщины, сообщает УНИАН.

Объездная, которая станет частью автомобильной дороги Т-14-02 Сходница - Песочная, позволит водителям обходить опасные карстовые провалы на пути в Трускавец.

Проект реализуют в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", общая сметная стоимость работ составляет 249,1 млн грн.

"Построенный участок дороги по параметрам будет соответствовать II-й технической категории и иметь по две полосы движения с шириной проезжей части 7,5 м. Кроме этого, согласно проекту, в начале и в конце трассы устроим одноуровневые транспортные развязки кольцевого типа" , - рассказали в Службе автодорог Львовской области.

На объекте сейчас ведутся работы по асфальтированию. Кроме этого, подрядчики выполнили срезку кустарника и мелколесья и снятие растительного слоя почвы. Дорожники также устроили футляры для инженерных сетей, переобустроили водопровод, сделали выемки земляного полотна с помощью бульдозера и экскаватора, сделали насыпь земляного полотна, устроили перехватывающие дренажи, уложили геотекстильную обойму, устроили водопропускные трубы и дренирующий слой основания из песка.

Напомним, ранее Президент Зеленский заявил, что созданные в рамках "Большой стройки" дороги способствуют развитию внутреннего туризма и комфортным путешествиям граждан по Украине.