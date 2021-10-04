Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник на межбанковском валютном рынке﻿ котировки безналичного доллара возобновили снижение на фоне преобладания предложения валюты над спросом.

Немногочисленные покупатели решили выждать – и не прогадали: к обеденному перерыву ценник на покупку опустился до 26,525 гривен, на продажу – до 26,54 гривен. Выход Национального банка в начале торгов с покупкой «традиционных» 5 млн долларов по цене не выше 26,61 гривен на ситуацию не повлиял; после ухода регулятора снижение продолжилось с новой силой.

Теперь участники торгов гадают, будет ли Нацбанк защищать уровень 26,50 гривен или позволит гривне укрепиться еще сильнее?

Наличный доллар в Киеве за полдня подешевел на 5 копеек: утром оптовые обменники продавали его по 26,62-26,63 гривен, а к обеду ценник опустили до 26,57-26,58 гривен.

Евро на FOREX в понедельник растет, пытаясь хоть частично скорректировать свое падение на прошлой неделе. К моменту написания статьи он поднялся до отметки 1,1628 доллара. Наличный евро, который утром продавали в широком диапазоне 30,86-30,90 гривен, к обеду подешевел до 30,82-30,84 гривен вслед за падением цены на наличный доллар.

Спрос на наличную валюту держится на невысоком уровне; особенно плохо берут евро.

Российский рубль возобновил падение к американскому доллару и к обеду опустился до 73,00 рублей за доллар. Цена наличного рубля в Киеве уже третью неделю держится на уровне 3,63-3,65 гривны за 10 рублей, однако сегодня начали появляться небольшие предложения по более низкой цене. Пока они не показательны.

Немного подорожал польский злотый: сегодня в Киеве его продают по 6,73-6,80 гривен.