Британия осталась без рабочих

Британия столкнулась с дефицитом рабочей силы. Нехватка персонала, начавшаяся в сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе из-за выхода страны из Евросоюза (ЕС) и пандемии, распространилась почти на весь сектор среднего бизнеса, сообщает Лента.Ру.

Исследование консалтинговой фирмы BDO показало, что 38 процентов компаний остались без иностранных рабочих.

"Brexit, визовые трудности для иностранных рабочих и ограничения, связанные с пандемией, создали идеальные условия для кризиса на британских предприятиях" , — заявил представитель фирмы Эд Дван.

По его словам, Британия столкнулась с серьезной проблемой, ведь средний бизнес является двигателем экономики для всей страны.

Более четверти из 500 опрошенных компаний заявили, что нехватка рабочих вызвала снижение производственных мощностей и сокращение запасов продукции. Сейчас фирмы начали рассматривать варианты сокращения производства. Они планируют поднять цены, что также вызвало опасения по поводу роста инфляции из-за приближения рождественских распродаж.

При этом почти пятая часть опрошенных компаний увеличили заработную плату и ввели дополнительные льготы для привлечения новых сотрудников. Почти половина компаний будут повышать зарплаты. Более одной трети компаний заявили о сокращении количества предлагаемых продуктов и услуг – они планируют сделать то же самое в следующем месяце, если ситуация не улучшится.

Исследователи отмечают, что последствия для потребителей могут быть значительными, потому как цены должны будут вырасти в следующие три-шесть месяцев, чтобы компенсировать возникший дефицит.

Также опрос консалтинговой компании CGA и компании Fourth показал, что гостиничный сектор пострадал от нехватки рабочих: каждая шестая должность в настоящее время остается вакантной. Дефицит водителей грузовых автомобилей уже привел к нехватке топлива по всей стране и ударил по мясоперерабатывающей промышленности. Фермеры предупредили, что им придется уничтожить сотни тысяч свиней, если правительство не выдаст визы сотрудникам-мигрантам. Крупные компании страны, такие как Tesco, предупредили, что проблема может привести к пустым полкам в супермаркетах, если правительство не ослабит иммиграционные правила.