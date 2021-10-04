Задержан разведчик "ДНР", ликвидировавший раненых украинских военных

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации в Киеве задержали участника так называемой "ДНР", входившего в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО. Об этом, ссылаясь на пресс-центр СБУ, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, украинские силовики задержали боевика в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с территории временно оккупированного Крыма.

"Установлено, что задержанный является жителем временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Находясь в составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы боевиков, злоумышленник принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции", – сказано в сообщении.

По информации СБУ, злоумышленник проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления.

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.