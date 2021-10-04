"Слугам" не хватает голосов за снятие Разумкова

По информации источников издания, в «Слуге народа», голосов за снятие спикера Разумкова не хватает, сообщает Политика Страны.

"То, что говорят о 190 голосах за отставку — делите на два эту цифру. Это запустилось, чтобы все сомневающиеся дали голос, типа, как все так и я. Сейчас из Офиса побежали договариваться с «Довирой», «За будущее» и с Тимошенко", — заявил источник.

Тем временем сам Разумков написал на своей странице в ФБ, что процедура его отзыва с поста спикера запущена. В аппарат Рады передали 175 подписей за ее инициирование.

Но Разумков считает, что, согласно регламенту, на этой недели подготовить все необходимые документы Рада не сможет.