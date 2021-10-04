Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник на межбанковском﻿ валютном рынке возобновилось укрепление гривны к иностранным валютам. Национальный банк не предпринимал никаких действий для его сдерживания.

Компании-нерезиденты, которые традиционно в начале каждого месяца скупают валюту, конвертируя полученные дивиденды, сегодня практически не были заметны на рынке. Импортеры тоже не особо спешили покупать, ожидая, что доллар подешевеет еще сильнее. В таких условиях те экспортеры, которые нуждались в гривне для проведения операций, особо не торговались и готовы были отдавать доллар почти по любой цене. К концу торговой сессии ценник на безналичный доллар опустился до 26,49 гривен на покупке и 26,52 гривен на продаже. Уровень 26,50 гривен, который неоднократно защищал Национальный банк в этом году, опять оказался под угрозой пробития.

Закрыли торги понедельника на 12 копеек на покупке и на 10,5 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,55/26,69 (покупка/продажа).

Сам старт торгов дал понять, что день будет непростым: спред на открытии составил целых 14 копеек. Первая сделка по цене 26,6225 гривен прошла в 09:46. Вскоре стало понятно, что сегодня – день покупателей. Выход Национального банка в первый час торгов с покупкой 5 млн долларов по цене в районе 26,61 гривен не оказал абсолютного никакого воздействия на рынок. Котировки продолжили падать – сначала медленно, а потом все быстрее. К обеденному перерыву торговый диапазон установился между уровнями 26,53 и 26,57 гривен, а после обеда опустились еще ниже. Последняя сделка понедельника прошла даже по цене 26,49 гривен, хотя к закрытию уровень 26,50 гривен остался непробитым.

Котировки закрытия – 26,50/26,535 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 16,6 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 136,6 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,5902 гривен.

Официальный курс доллара на 5 октября установлен на отметке 26,5722 гривен за доллар, снижение на 3,78 копейки.

Официальный курс евро на 5 октября установлен на отметке 30,9261 гривен за евро, рост на 5,45 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня упала на 8 копеек: утром «американца» продавали по 26,62-26,63 гривен, а к вечеру – уже по 26,54-26,55 гривен. На наличном рынке установили новый годовой минимум по доллару.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1619 доллара. Сегодня в рамках начавшейся в прошлую пятницу восходящей коррекции евро поднялся до отметки 1,1638 доллара, но затем опустился ниже. Наличный евро в течение дня подешевел на 6 копеек вслед за наличным долларом: утром его продавали по 30,86-30,88 гривен, а вечером – уже по 30,80-30,82 гривен.

График российского рубля к доллару сегодня опять напоминает «американские горки»: утром рубль упал к доллару до 73 рублей, а к вечеру – вырос до отметки 72,40 рубля за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,42-72,52 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве уже третью неделю подряд сохраняется стабильной на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.