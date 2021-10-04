Глобальный "крах" соцсетей: что говорят в компаниях

Вечером, 4 октября, в мире произошел масштабный сбой в работе социальных сетей, сервисов и других ресурсов. Первыми "упали" соцсети и мессенджеры, которые входят в компанию Facebook, сообщает РБК-Украина.

Как отреагировали интернет-компании на глобальный сбой - в материале РБК-Украина.

Почти сразу после начала проблем компания Facebook выпустила заявление в соцсети Twitter. Компания сообщила, что работает над ликвидацией проблем в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

На странице Instagram в Twitter также было размещено заявление, в котором соцсеть просила пользователей "немножко потерпеть", обещая ликвидировать сбой уже в ближайшее время.

Другие компании, в работе которых сейчас есть проблемы, не делали заявлений по поводу собственного сбоя, однако успели "потроллить" Facebook, Instagram и WhatsApp. В частности, TikTok пригласил пользователей ресурсов Facebook загружать китайское приложение. Через час после этого сломался и сам TikTok.

Онлайн-кинотеатр Netflix после сбоя в Facebook выложил публикацию с высмеиванием соцсетей компании.

В то же время 42% пользователей Netflix сообщают о проблемах с загрузкой видео, 33% - о прекращении работы сайта, а еще 25% - что перестало работать приложение сервиса.

Другие компании пока никак не реагировали на сбой. Кроме того, пока неизвестно, что именно стало причиной сбоя в работе мировых ресурсов..

Автор: Дмитрий Левицкий