Миру предсказали глобальный кризис зимой

Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров могут привести к глобальному кризису этой зимой, предсказал журналист Bloomberg Майкл Уинфри, сообщает Лента.Ру.

Как считает автор, пандемия COVID-19 оказалась большим кризисом для человечества: во всем мире наблюдаются проблемы с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами. При этом в некоторых странах есть и другие проблемы.

Например, в Великобритании наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах пусты из-за нехватки водителей.

"Но проблемы грозят и другим странам нашей планеты" , — пишет журналист.

По его словам, этой зимой температурный режим в Северном полушарии повлияет на разные рынки, и если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису.

Уинфри считает, что это приведет к «драке» за ресурсы. Так, Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это привело к тому, что крупнейшая на континенте сеть теплиц в Нидерландах закрылась, что может отразиться на поставках пищевой продукции.

При этом во Франции власти запретили повышать регулируемые тарифы на газ и сократили налоги на электроэнергию. Также во всем мире сокращаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются.

В заключение журналист подчеркнул, что прошлая зима была очень тяжелой из-за пандемии, а улучшения ситуации в этом году он призвал не ждать.