Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник в результате возобновившегося снижения котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ всего 1 копейку не дошли до установленного 23 сентября годового минимума на уровне 26,48 гривен на покупке. Сегодня с большой долей вероятности годовой минимум перепишут.

Экспортеры почти потратили полученную в конце прошлого месяца гривну и будут вынуждены выходить на рынок с продажами своих валютных запасов. Нерезиденты в основной массе закончили конвертировать полученные дивиденды, и их покупки больше не давят на курс. А импортеры, видя, что доллар дешевеет, стараются тянуть до последнего, откладывая оплаты контрактов и надеясь дополнительно выиграть за счет курсовой разницы. Все это вместе взятое создает отличные предпосылки для дальнейшего укрепления гривны, и только от Национального банка зависит, как сильно сегодня упадет доллар.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,48/26,58 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в понедельник упала на 8 копеек: утром «американца» продавали по 26,62-26,63 гривен, а к вечеру – уже по 26,54-26,55 гривен. На наличном рынке был установлен новый годовой минимум по доллару. Уже сегодня доллар может подешеветь еще сильнее: к вечеру в Киеве ожидают продажи по 26,50-26,51 гривен.

Евро на рынке FOREX в понедельник поднялся до отметки 1,1638 доллара, но падение фондового рынка из-за глобального сбоя Facebook и других социальных сетей привело к снижению ведущих мировых валют против доллара. Утром вторника евро опустился до 1,1595 доллара. Наличный евро вчера в течение дня подешевел на 6 копеек вслед за наличным долларом: утром его продавали по 30,86-30,88 гривен, а вечером – уже по 30,80-30,82 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 30,75-30,80 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть основания полагать, что евро еще подешевеет синхронно с наличным долларом.

Российский рубль в понедельник укрепился до 72,40 рублей за доллар после резкого роста мировых цен на нефть (так, цена барреля популярной марки Brent вчера достигла 82 долларов). Утром вторника он торгуется в узком диапазоне 72,45-72,62 рубля за доллар. Поскольку рубль и гривна укрепляются практически синхронно, цена наличного рубля третью неделю подряд сохраняет стабильность на уровне 3,63-3,65 гривны за 10 рублей. По такой цене продавали российскую валюту в понедельник, по такой же цене ожидаются продажи и сегодня.