Эффективность вакцины Pfizer через полгода падает вдвое

Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer Inc/BioNTech снижается до 47% с 88% за шесть месяцев после введения второй дозы, сообщает Деловая столица.

Такие данные опубликовали исследователи из Pfizer и Kaiser Permanente в медицинском журнале Lancet.

Специалисты изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 млн человек, которые были членами Kaiser Permanente Southern California в период с декабря 2020 — когда вакцина впервые стала доступной — по август 2021 года.

Собранные данные показали, что эффективность вакцины в течение первого месяца падает на 40% (с 93% до 53%). Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.

Данные позволяют предположить, что снижение связано с уменьшением эффективности самой вакцины, а не с появлением более заразных вариантов вируса.