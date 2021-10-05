Возврат товаров: список ограничений расширят, но есть хитрость

Кабмин предлагает запретить украинцам возвращать в магазин наушники, батарейки, сигареты и табачные изделия, а еще растения, животных. Таким образом список ограничений значительно расширят. Однако при определенных условиях возвращать этот товар и даже животных все равно можно, сообщает Обозреватель.

Проект постановления с новым перечнем "запретных" товаров опубликовали на странице Минэкономики. Как пояснил эксперт в сфере защиты прав потребителей Максим Несмиянов: действующий закон (а это важнее постановления правительства) дает возможность возвращать в магазин даже продукты питания (хотя их возврат был и остается под запретом).

"Согласно закону "О защите прав потребителей" продукты питания возврату не подлежат. Но это при условии если они качественные. Все некачественные, бракованные и просроченные товары подлежат возврату согласно закону "О защите прав потребителей", – поясняет эксперт.

Как расширят список запретных для обмена товаров

То есть если вы купили батарейки или наушники, а они оказались испорченными, вернуть их можно несмотря на запрет. Но если вы пользовались товаром и в какой-то момент решили, что он вам не нужен, прийти в магазин и обменять его на деньги не получится.

В пояснительной записке к проекту постановления уточняют: сейчас нет ограничений на возврат, например, цветов. В результате украинцы могут покупать букеты, а потом через какое-то время возвращать их. Закон это позволяет, но флористы от этого несут убытки: возвращенные цветы просто утилизируют.

С полным перечнем товаров, которые запретят возвращать (новые и старые правила), можно ознакомиться ниже. Также стоит отметить, что часть продукции, если она герметично упакована, например, белье, вернуть в магазин можно. Товары, которые можно возвращать при условии, что они герметично упакованы, отмеченные звездочкой.