Переход на зимнее время: когда переводить стрелки часов

В 2021 году переход на зимнее время традиционно состоится в воскресенье - в ночь на 31 октября в 04:00. Стрелки переведут на один час назад, сообщает Вести.

Перевод часов дважды в год осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров № 509 oт 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени нa территории Украины". При этом впервые в нашей стране перевели часы еще во времена СССР (в апреле 1981 года), в целях экономии электроэнергии.

Отметим, переход на летнее время в этом году состоялся в ночь с 27 на 28 марта в 03:00 по киевскому времени.

Перевод часов 2021 - как пережить переход на зимнее время

Казалось бы, переход на зимний "режим" не настолько травматичен для организма, как переход на летнее время, однако на самом деле человеческому организму будет непросто перестроиться на новые ритмы.

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