Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ ускорили падение, и Национальному банку пришлось вмешаться, чтобы не допустить обвала.

Сначала регулятор вышел с покупкой «традиционных» 5 млн долларов по цене 26,4950-26,50 гривен. Затем , когда котировки опустились еще ниже, выкупил все предложения на продажу с 26,40 до 26,43 гривен. А когда и это не помогло, выставил крупный ордер на покупку на уровне 26,3950 гривен, что на тот момент было существенно ниже рынка. Такие действия регулятора немного успокоили рынок, и торговля стабилизировалась в диапазоне 26,40-26,43 гривен.

Вслед за безналичным пошел вниз и наличный доллар, который всего за полдня потерял в цене еще 5 копеек: утром оптовые обменники продавали его по 26,54-26,55 гривен, а к обеду ценник опустился до 26,49-26,50 гривен.

Евро на FOREX после вчерашнего роста опять развернулся и пошел вниз, опустившись до отметки 1,1589 доллара. Подешевел и наличный евро: утром его продавали по 30,78-30,80 гривен, а к обеду появились предложения по 30,70 гривен.

Спрос на наличную валюту держится на невысоком уровне; особенно плохо берут евро.

Российский рубль, который вчера вырос вслед за скачком мировых цен на нефть, сегодня торгуется в диапазоне 72,40 -72,70 рубля за доллар. Наличный рубль, который две недели подряд стабильно продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей, сегодня подешевел на 1 копейку, до 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.

Польский злотый в Киеве продают по 6,70-6,75 гривен.