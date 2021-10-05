Посещение школ при 80% вакцинированных учителей оспорят в суде

Окружной административный суд города Киева зарегистрировал иск, в котором оспаривается постановление правительства в части запрета посещать учебные заведения при менее чем 80% вакцинированных учителей.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу суда, сообщает УНИАН.

"Истцом указан Дмитрий Ламза. Истец просит отменить постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года №1236 (в ительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в части, касающейся посещения учебных заведений соискателями образования" , –говорится в сообщении.

В частности, как уточнили в суде, в соответствии с оспариваемыми положениями, в случае установления "желтого" уровня эпидемической опасности детям будет разрешено посещать учебные заведения, в которых работает не менее 80% вакцинированных работников, а в случае установления "красного" уровня – 100%.

По мнению истца, положения обжалуемого постановления являются дискриминационными в отношении работников образования.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по делу.