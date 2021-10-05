Украина и Грузия обязательно будут в НАТО — Столтенберг

Украина и Грузия станут членами НАТО, однако это не произойдет в ближайшее время﻿. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Деловая столица.

Как сказал генсек Альянса, он уверен, что Украина и Грузия присоединятся к НАТО, но " это не вопрос завтрашнего дня ".

"Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить (в НАТО — "ДС")" , — заявил Столтенберг.

В итоговом коммюнике последнего саммита НАТО, который прошел в июне 2021 года, указано, что Украина станет членом НАТО с помощью механизма Плана действий по членству (ПДЧ). Впервые за последние годы относительно перспективы членства Украины в Альянсе приняты такие же однозначные формулировки, которые звучат по Грузии непрерывно с 2018 года.

Тогда президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран-членов НАТО за позицию относительно членства Украины в Альянсе после выполнения ПДЧ, однако выразил сожаление, что в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в сближении страны с НАТО.