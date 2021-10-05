"Схемы" возобновили удаленные кадры нападения в "Укрэксимбанке"
Журналисты "Схем" заявили, что им удалось возобновить кадры нападения на съемочную группу во время интервью в государственном "Укрэксимбанке" и обнародовали запись.
"Мы обратились к техническим специалистам с просьбой попытаться восстановить видео ...
На восстановленном видео есть вся запись инцидента.
Интервью, вопрос журналиста и все, что происходило дальше. Также в объектив попал момент нападения на оператора - сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры.
Нам помогли опознать мужчину - это Игорь Тельбизов - директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка".
На видео видно, как работник заходит в лифт, несет технику Радио Свобода на другой этаж", - написала ведущая "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook.