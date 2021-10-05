"Схемы" возобновили удаленные кадры нападения в "Укрэксимбанке"

Журналисты "Схем" заявили, что им удалось возобновить кадры нападения на съемочную группу во время интервью в государственном "Укрэксимбанке" и обнародовали запись.

"Мы обратились к техническим специалистам с просьбой попытаться восстановить видео ...

На восстановленном видео есть вся запись инцидента.

Интервью, вопрос журналиста и все, что происходило дальше. Также в объектив попал момент нападения на оператора - сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры.

Нам помогли опознать мужчину - это Игорь Тельбизов - директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка".