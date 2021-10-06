Что ожидается на валютном рынке в среду

Три интервенции подряд пришлось провести Национальному банку во вторник, чтобы не остановить, а лишь затормозить все усиливающееся падение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿. И тем не менее, был установлен новый годовой минимум – 26,396 гривен на покупке.

Ниже не пошли только потому, что Национальный банк встал на покупке с крупным ордером на уровне 26,395. Такое сильное и резкое укрепление национальной валюты вынуждает экспортеров торопиться с продажами, что еще больше увеличивает давление на доллар. В то же время импортеры, видя, что доллар дешевеет, стараются тянуть до последнего, откладывая оплаты контрактов и надеясь дополнительно выиграть за счет курсовой разницы. В результате, сохраняются предпосылки для дальнейшего укрепления гривны, и только от Национального банка зависит, как сильно сегодня упадет доллар.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,38/26,48 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева во вторник упала еще на 10 копеек: утром «американца» продавали по 26,54-26,55 гривен, а к вечеру – уже по 26,44-26,45 гривен. На наличном рынке установили очередной годовой минимум по доллару. К тому же безналичный и наличный доллар в очередной раз сравнялись в цене. Уже сегодня доллар может подешеветь еще сильнее: к обеду в Киеве ожидают продажи по 26,40-26,41 гривен.

Евро на рынке FOREX во вторник не смог продолжить рост, начавшийся в прошлую пятницу, и опустился до отметки 1,1579 доллара. Утром среды евро торгуется в узком диапазоне 1,1581-1,1601 доллара. Наличный евро вчера подешевел еще на 12 копеек: утром его продавали по 30,76-30,78 гривен, а вечером – уже по 30,64-30,66 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 30,64-30,65 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Ожидается снижение цены наличной евровалюты до 30,60 гривен,а возможно, даже ниже.

Российский рубль во вторник укрепился до 72,28 рублей за доллар на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть (так, цена барреля популярной марки Brent вчера достигла 83 долларов). Утром среды он торгуется в диапазоне 72,28-72,52 рубля за доллар. Наличный рубль в столице после двух недель стабильного курса подешевел на 1 копейку, до 3,62-3,64 гривен за 10 рублей. Сегодня рубль может подешеветь еще на 1-2 копейки, т.к. скорость укрепления гривны обгоняет скорость укрепления рубля в мире.