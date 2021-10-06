Валютный рынок среды: ход торгов

Падение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжается.

В условиях, когда экспортеры торопятся продать необходимые объемы валюты, а импортеры выжидают до последнего, радуясь снижению цен, только Национальный банк определяет, до какого уровня доллар подешевеет на этот раз. Так и сегодня: в самом начале торгов регулятор выкупил 5 млн долларов по цене 26,395 гривен, а чуть позже, когда котировки опустились в район 26,34-26,36 гривен, выставил крупный ордер на покупку по цене 26,315 гривен. Своими действиями, как видим, НБУ не тормозит укрепление гривны, а лишь регулирует скорость, не допуская настоящего обвала.

Вслед за безналичным продолжает падение и наличный доллар. К обеду в столице ценник на продажу наличного «американца» опустился до 26,38-26,39 гривен. Еще дешевле сегодня стоит доллар в крупных городах Украины: так в Харькове к обеду можно купить оптовый объем по 26,36 гривен, а в Днепре – даже по 26,35 гривен. Операторы валютного рынка жалуются на нехватку гривны в кассе, что вынуждает их снижать цены все сильнее. Покупателей на подешевевший наличный доллар практически нет; предложение превышает спрос в 2-3 раза.

Евро на FOREX вновь ускорил падение и установил новый годовой минимум – 1,1528 доллара на фоне разгорающегося в Европе энергетического кризиса, который вынуждает многие крупные предприятия закрываться. На 10 копеек за полдня подешевел и наличный евро: утром его продавали по 30,62-30,65 гривен, а к обеду появились предложения по 30,52-30,55 гривен.

Российский рубль, который накануне вырос до 72,30 рублей за доллар, сегодня тоже падает против доллара США и к обеду уже опустился до 72,70 рублей. Кроме укрепления доллара в мире, на российскую валюту давит начавшееся снижение цен на нефть. Так, баррель популярной марки Brent всего за полдня подешевел на 1,5 доллара: с 83,50 до 82 долларов за баррель. Наличный рубль, как и вчера, продают по 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.

А вот польский злотый подешевел еще сильнее: сегодня в столице его свободно можно купить по 6,60-6,65 гривен.