В США рекордный рост числа убийств в современной истории страны

С 2019 по 2020 год количество убийств в США выросло почти на треть - больший рост был зафиксирован только в 1904-1905 годах, сообщает Корреспондент.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального центра медицинской статистики федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

"Это самый значительный рост за [последние] 100 лет" , - сказал глава отдела статистики смертности Национального центра Роберт Андерсон.

Предыдущий рекордно высокий прирост за минувшее столетие - на 20% - был зарегистрирован в период с 2000 по 2001 год и был вызван совершенными в стране 11 сентября 2001 года масштабными терактами.

При этом наиболее высокий рост числа убийств за все время ведения такой статистики в США был зафиксирован лишь в период с 1904 по 1905 год, что, вероятно, было связано с улучшением сбора соответствующей информации.

Согласно представленным данным, число убийств на 100 тысяч жителей страны увеличилось с почти 6,0 в 2019 году до 7,8 в 2020 году, самого высокого показателя с 1995 года, но он существенно уступает показателю начала 1980-х годов, когда в США фиксировалось 10 убийств на каждые 100 тысяч населения.

В отчете не приводится общее число убийств, совершенных в стране за указанный период. Однако по данным ФБР, в 2020 году в США было зарегистрировано около 21 570 убийств, против 16 425 годом ранее.