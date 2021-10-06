Гончаренко нет и "Слава Богу!" - Шмыгаль забыл выключить микрофон

Гончаренко нет и "Слава Богу!" - Шмыгаль забыл выключить микрофон

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня в прямом эфире выразил все, что он думает по поводу инициатив от народного депутата "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, сообщает Сегодня.

Во время заседания Кабинета министров, которое проходило по видеосвязи, в рамках регламента должен был подключиться к дискуссии нардеп Алексей Гончаренко. Его подключили, однако выяснилось, что у него очень плохая связь и включения не будет. Шмыгаль, забыв выключить микрофон, довольно громко сказал "Слава Богу!". Потом уже микрофон выключил и засмеялся.

Высказывания Гончаренко

Алексей Гончаренко известен своими неординарными действиями.

  • Например, на последнее заседание Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) он прибыл в футболке с надписью "Меньше российского газа". Что не осталось незамеченным российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.
  • Не так давно в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", он вышел к микрофону, потрясая блоком контрабандных сигарет.
  • В конце сентября на фоне принятия закона об олигархах народные депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко и от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко устроили перепалку возле парламентской трибуны.

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