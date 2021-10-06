Валютный рынок среды: итоги дня

Падение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось и в среду. И опять Национальному банку пришлось удерживать гривну от излишнего укрепления, спасая экспортеров от убытков.

Сегодня регулятор не стал долго раздумывать, а с самого утра ринулся в бой, выкупив свои 5 млн долларов по цене 26,395 гривен (это уровень, который он защищал вчера) прямо на открытии торгов. Несмотря на то, что число покупателей превышало число продавцов, основная масса их рассчитывала купить доллар дешевле 26,30 гривен и поэтому в начале торгов не проявляла активность. И лишь после того, как регулятор появился на рынке повторно и выставил крупный ордер на покупку по цене 26,315 гривен (на 8 копеек ниже утреннего выкупа), покупатели зашевелились и стали выставлять заявки выше уровня, защищаемого Нацбанком.

Закрыли торги среды на 6,5 копеек на покупке и на 4,5 копейки на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,35/26,43 (покупка/продажа).

Торги среды открылись не так широко, как в понедельник и вторник: сегодня спред составил 8 копеек против 14 вчерашних. Сегодня торговлю открыл сам Национальный банк в 9:35, выставив ордер на 5 млн долларов по цене 26,395 гривен. Его тут же удовлетворили продавцы. Затем ненадолго котировки выросли до 26,385 на покупке и 26,42 гривен на продаже – и опять пошли вниз. В 11:20 Национальный банк повторно появился на рынке, выставив крупный ордер на покупку по цене 26,315 гривен. На этот раз покупатели отреагировали быстро и стали выставлять свои заявки в диапазоне от 26,325 до 26,37. Торговля значительно оживилась, а котировки опять пошли в рост и к 15:30 достигли 26,37 на покупке и 26,41 гривен на продаже. К закрытию скорректировались на 1 копейку вниз. Национальный банк за второй выход не купил ничего, но это и не требовалось: своей цели остановить снижение он добился.

Котировки закрытия – 26,355/26,40 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 65 млн по сравнению со вторником и составил 267,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3603 гривен.

Официальный курс доллара на 7 октября установлен на отметке 26,3503 гривен за доллар, снижение на 7,41 копеек.

Официальный курс евро на 7 октября установлен на отметке 30,4135 гривен за евро, снижение на 24,01 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня упала еще на 6 копеек: утром «американца» продавали по 26,44-26,45 гривен, а к обеду – уже по 26,38-26,39 гривен. На наличном рынке установили очередной годовой минимум по доллару. Правда, к вечеру на волне выросшего спроса наличный «американец» прибавил 2 копейки: к 17:00 его продавали уже по 26,40-26,41 гривен. Второй день подряд наличный и безналичный доллар стоят примерно одинаково.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1545 доллара. Разгорающийся в Европе энергетический кризис больно ударил по евровалюте, которая сегодня упала до отметки 1,1528 доллара и лишь незначительно скорректировалась к вечеру. Наличный евро, следуя за наличным долларом, в первой половине дня подешевел еще на 10 копеек: утром его продавали по 30,60-30,62 гривен, а в обед – по 30,50-30,52 гривен. Вечером евро стоил чуть дороже – 30,53-30,55 гривен.

Российский рубль, накануне укрепившийся до 72,30 рублей за доллар, сегодня подешевел на 40 копеек на долларе – до 72,70 рублей из-за сильно выросшего в мире доллара и коррекции цен на нефть. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,38-72,43 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве не изменилась: как и вчера, его продавали по 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.