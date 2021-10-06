Разумков рассказал о шантаже со стороны руководства "слуг"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает "шантажом" нынешнюю ситуацию вокруг должности руководителя Аппарата ВР, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Отвечая на вопрос первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко об отсутствии в настоящее время руководителя Аппарата ВР, а наличии только исполняющего обязанности, Разумков отметил:

"Почему вопрос о руководителе Аппарата появился как шантаж председателя Верховной Рады: или назначь нашего, или мы тебя снимать будем? Я на шантаж не велся и вестись не буду".

Корниенко спросил у Разумкова, он ли его этим шантажировал, на что спикер сказал:

"А кто мне письмо прислал? Не Арахамия?"

"В отношении руководителя Аппарата: назначайте, посмотрим, как он будет работать у вас" , - подытожил Разумков.

В четверг, 7 октября, Верховная Рада будет рассматривать отставку Дмитрия Разумкова.