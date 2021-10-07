"Талибан" запретил живую музыку на свадьбах афганцев

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» установило правила проведения свадеб в стране и запретило афганцам ставить живую музыку во время торжеств, сообщает Лента.Ру.

По информации местного телеканала Afghanistan International, соответствующее решение было принято на специальном заседании недавно созданного министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, которым талибы заменили министерство по делам женщин.

Кроме того, как отмечает телеканал, радикалы ввели запрет на проведение церемонии никаха (мусульманского бракосочетания с чтением молитв) перед праздничным угощением, а также постановили, что мужчины и женщины во время мероприятия должны находиться в разных помещениях.