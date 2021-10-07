В Мелитополе запретили пускать в транспорт невакцинированых

В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в Запорожской области власти города Мелитополь обязали перевозчиков пускать в общественный транспорт только тех лиц, которые документально подтвердят отсутствие заболевания либо наличие прививки от COVID, сообщает Корреспондент.

Об этом заявили в среду, 6 октября, в горсовете. Так, новые ограничения вступают в силу уже с четверга.

Согласно предписаниям, пропуском в общественный транспорт Мелитополя могут стать отрицательный ПЦР-тест, антиген тест, справка о вакцинации, справка о выздоровлении после коронавируса либо COVID-сертификат.

Кроме того, учащихся в возрасте до 18 лет в городские автобусы общего пользования пустят при наличии справки из учебного заведения.