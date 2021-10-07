Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду падение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжилось. Был установлен новый годовой минимум – 26,32 гривен на покупке. Только жесткое вмешательство Национального банка, вышедшего с крупным ордером на покупку по цене 26,315 гривен, смогло остановить укрепление гривны.

Ситуация все больше напоминает 2019 год, когда под давлением продаж валюты нерезидентами доллар упал ниже 23 гривен. Сейчас в роли поставщиков валюты выступают агротрейдеры и металлурги. В то же время импортеры, видя, что доллар дешевеет, стараются тянуть до последнего, откладывая оплаты контрактов и надеясь дополнительно выиграть за счет курсовой разницы. В результате сохраняются предпосылки для дальнейшего укрепления гривны, и только от Национального банка зависит, как сильно сегодня упадет доллар.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,30/26,40 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в среду упала еще на 6 копеек: утром «американца» продавали по 26,44-26,45 гривен, а к обеду – уже по 26,38-26,39 гривен. К вечеру на волне выросшего спроса наличный «американец» прибавил 2 копейки: к 17:00 его продавали уже по 26,40-26,41 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 26,40 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке: если безналичный доллар продолжит дешеветь, опустится и цена на наличный доллар. По утверждению операторов валютного рынка, многие клиенты прекратили покупки валюты и наблюдают, докуда опустится курс. Т.е. на наличном рынке накапливается отложенный спрос.

Евро на FOREX в среду упал до отметки 1,1528 доллара на фоне разгорающегося в Европе энергетического кризиса, но к концу дня частично скорректировал свое падение. Утром четверга евро торгуется в узком диапазоне 1,1551-1,1560 доллара. Наличный евро вчера подешевел еще на 10 копеек: утром его продавали по 30,60-30,62 гривен, а в обед – по 30,50-30,52 гривен. Вечером евро стоил чуть дороже – 30,53-30,55 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 30,50-30,55 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в среду совершал резкие колебания: после роста до 72,30 опустился до 72,70 рублей за доллар, а поздно вечером почти отыграл все свои потери. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 72,38-72,41 рубля за доллар. Наличный рубль в столице последние два дня продавали по 3,62-3,64 гривен за 10 рублей. Сегодня ожидается продажа российской валюты по той же цене.