В Киеве профсоюзы проводят масштабную акцию протеста

В Киеве на Майдане Независимости начинается массовая акция протеста профсоюзных организаций.

Представители профсоюзов растянулись колонной по Крещатику от Бессарабки до Европейской площади. Автомобильное движение полностью перекрыто в эту сторону, сообщает канал﻿ Андрея Павловского.

Протестующие планируют идти под Кабмин и Верховную Раду.

Организаторы акции рассказали, что они выступают против законопроектов 5371, 5388, 2681, так как их принятие приведёт к тому, что работодатель сможет ставить "кабальные условия в трудовом договоре" - не будет согласовывать с работником отпуск, будет платить "сверхурочные" на своё усмотрение и увольнять без согласования с профсоюзами.



Организаторы сообщают, что в случае не реагирования власти на требования профсоюзов - будут проведены широкомасштабные акции протеста в защиту трудовых прав трудящихся во всех регионах страны.