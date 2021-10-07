В США создали двуногого летающего робота-дрона
В будущем полноценная версия робота LEO может быть задействована для выполнения сложных или опасных для людей работ, сообщает Корреспондент.
В США в Калифорнийском технологическом институте разработали прототип двуногого робота-дрона LEONARDO. Об этом пишет Gizmodo.
Сообщается, что робот LEO может ходить как обычный двуногий робот, а также имеет возможность летать.
"LEO является прототипом - своего рода проверкой концепции, позволяющей увидеть, может ли двуногий летающий робот выполнять задачи, которые были бы трудными или невозможными для наземных роботов или воздушных дронов", - говорится в сообщении.
В будущем полноценная версия LEO может быть задействована для выполнения сложных или опасных для людей работ, таких как ремонт или установка нового оборудования в труднодоступных местах или посещение стихийных бедствий и мест промышленных аварий.
Отмечается, что подобный LEO робот мог бы транспортировать оборудование на поверхность Марса или использоваться в военной сфере.