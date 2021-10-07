Вышел первый тизер фильма по книге Скрябина

Премьера комедии "Я, Победа и Берлин" по мотивам одноименной повести украинского музыканта запланирована весной 2022 года, сообщает Корреспондент.

Вышел первый официальный тизер комедийной ленты "Я, Победа и Берлин" по мотивам одноименной повести украинского музыканта Кузьмы Скрябина. Ролик появился 7 октября на YouTube-канале Госагентства Украины по вопросам кино.

В центре сюжета – лихие 1990-е годы и начинающий музыкант Кузьма, который за три дня до концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой Победе. Он хочет найти коллекционера, который обменяет автомобиль на шестисотый Мерседес. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой машине, а ребятам из группы – успеть на выступление. Несмотря на то, что с первых минут путешествия все пошло не по плану, приключение поможет героям найти истинное предназначение.

Авторы комедии обещают фирменный юмор и много каверов известных песен Кузьмы Скрябина в исполнении украинских звезд. Режиссером фильма выступила Ольга Ряшина, а главные роли исполнили Иван Блиндар, Владимир Гева и Мария Стопник.

Премьера ленты запланирована весной 2022 года.

Напомним, Украина номинировала на премию Оскар фильм Натальи Ворожбит Плохие дороги.