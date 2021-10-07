Цена на автогаз продолжает бить рекорды

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 7 октября достигла рекордных 18,02 грн/л (+15 коп./л к 6 октября), свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

При этом цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 18,99 грн/л (+50 коп./л), WOG – 18,68 грн/л (+20 коп./л).

Кроме того, сеть «Авантаж 7», работающая в эконом-сегменте, подняла цену автогаза на 50 коп./л, до 17,77 грн/л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Параллель», BVS, «Катрал», Motto и др. повысили цены в пределах 5-50 коп./л.