Валютный рынок четверга: ход торгов

В четверг падение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ остановилось. Произошло это, как нетрудно догадаться, благодаря действиям Национального банка.

Сразу же после открытия торгов регулятор вышел с интервенцией и установил крупный ордер на покупку валюты на уровень 26,30 гривен. Как только сегодняшняя поддержка (всего на 1,5 копейки ниже вчерашнего уровня) была обозначена, все выжидавшие до последнего покупатели вышли с заявками. Торговля в первой половине сессии проходила в узком диапазоне 26,31-26,34 гривен с очень незначительными колебаниями. Периодически спред (разность между ценой покупки и продажи) сужался до 0,5 копеек.

Продолжил дешеветь наличный доллар. Утром оптовые обменники столицы продавали его по 26,42-26,43 гривен, а к обеду наличного «американца» уже можно было купить по 26,36-26,37 гривен. Годовой минимум цены продажи снизился на 1 копейку по сравнению со вчерашним днем. По информации портала «Курс Украины», сегодня, в отличие от предыдущих дней, спрос на наличную валюту возобновился. Похоже, те, кто выжидал, решили все же конвертировать имеющуюся гривну в наличный доллар.

Евро на FOREX сегодня торгуется в узком диапазоне 1,1548-1,1569 доллара, в то время как весь мир ждет решения по поднятию потолка госдолга от Конгресса США. Наличный евро утром продавали по 30,50-30,52 гривен, но к обеду ценник опустился до 30,45-30,48 гривен.

Российский рубль, который накануне опустился до 72,70 рублей за доллар, сегодня в первой половине дня укрепился до 72,10 рублей. Произошло это несмотря на то, что мировые цены на нефть сегодня падают : цена барреля нефти марки Brent к 12:00 четверга опустилась ниже 80 долларов, в то время, как накануне доходила до 83 долларов. Наличный рубль в Киеве уже третий день подряд продают по 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.

А вот польский злотый немного подорожал: сегодня в столице его можно приобрести по 6,65-6,70 гривен.