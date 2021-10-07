Валютный рынок четверга: итоги дня

Падение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось и в четверг. И если бы Национальный банк изначально не обозначил уровень поддержки, доллар упал бы еще сильнее.

Сегодня регулятор сразу же после начала торгов решил дать понять, докуда может укрепиться гривна. Он вышел на рынок с крупным ордером на покупку по цене 26,30 гривен, что было на тот момент ниже рынка. Участники торгов восприняли действия Нацбанка правильно: покупатели не стали выжидать, а сразу вышли с заявками. Практически всю торговую сессию сделки проходили в узком диапазоне 26,31-26,34 гривен, и только после обеда на короткое время котировки поднялись выше, чтобы к закрытию установить новые минимумы.

Закрыли торги четверга на 5,4 копейки на покупке и на 7,5 копеек на продаже ниже, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,35/26,45 (покупка/продажа).

Торги среды открылись не так широко, как в понедельник и вторник: сегодня спред составил 8 копеек против 14 вчерашних. Сегодня торговлю открыл сам Национальный банк в 9:35, выставив ордер на 5 млн долларов по цене 26,395 гривен. Его тут же удовлетворили продавцы. Затем ненадолго котировки выросли до 26,385 на покупке и 26,42 гривен на продаже – и опять пошли вниз. В 11:20 Национальный банк повторно появился на рынке, выставив крупный ордер на покупку по цене 26,315 гривен. На этот раз покупатели отреагировали быстро и стали выставлять свои заявки в диапазоне от 26,325 до 26,37. Торговля значительно оживилась, а котировки опять пошли в рост и к 15:30 достигли 26,37 на покупке и 26,41 гривен на продаже. К закрытию скорректировались на 1 копейку вниз. Национальный банк за второй выход не купил ничего, но это и не требовалось: своей цели остановить снижение он добился.

Котировки закрытия – 26,301/26,325 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 25,9 млн по сравнению со средой и составил 241,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3262 гривен.

Официальный курс доллара на 8 октября установлен на отметке 26,3314 гривен за доллар, снижение на 1,89 копейки.

Официальный курс евро на 8 октября установлен на отметке 30,4378 гривен за евро, рост на 2,43 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня опустилась на 9 копеек: утром «американца» продавали по 26,42-26,43 гривен, а к вечеру – уже по 26,33-26,34 гривен. На наличном рынке установили очередной годовой минимум по доллару.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1559 доллара. Сегодня евро несколько раз предпринимал попытки вырасти, но смог подняться лишь до отметки 1,1570. Наличный евро, следуя за наличным долларом, в течение дня подешевел на 10 копеек: утром его продавали по 30,50-30,52 гривен, а к вечеру – по 30,40-30,42 гривен.

Российский рубль сегодня впервые с 16 июня преодолел отметку 72 рубля и к вечеру укрепился до 71,70 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 71,70-71,78 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве не изменилась: уже третий день подряд его продают по 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.